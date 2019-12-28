تسيير باصات النقل الداخلي بين القنيطرة ودمشق

القنيطرة - ممدوح عوض:

أنهت محافظة القنيطرة معاناة أبنائها من طلاب الجامعات والمواطنين سواء القاطنين على أرض المحافظة أو في مدينة دمشق وريفها وذلك بتسيير باصات النقل الداخلي على الخطوط الخارجية بين مدينة القنيطرة ودمشق وبالعكس والخطوط الداخلية ضمن قرى المحافظة ولاسيما الريف الجنوبي من المحافظة، مع إمكانية فرز السرافيس الخاصة حسب حاجة الخطوط وتغيير بعض خطوط النقل داخل المحافظة وخارجها لسد الثغرات الخدمية وتلبية حاجات جميع المناطق وحل أزمة النقل في المحافظة، وذلك بوضع خطة لتسيير باصات النقل الداخلي بشكل منتظم ومحدد بهدف خدمة المواطنين والطلاب الدارسين في الجامعات في المحافظة ومدينة دمشق وحل مشكلة المواصلات بين مدينة القنيطرة ودمشق وريفها.

وذكر رئيس مجلس مدينة القنيطرة- علي الراضي أن تسيير الباصات جاء للتخفيف عن كاهل الطلاب والمواطنين من حيث الانتظار لأوقات طويلة وعدم استغلال سائقي القطاع الخاص لهم بسبب عدم الالتزام والتقيد بالتسعيرة المحددة، وأوضح الراضي أن انطلاق باصات النقل الداخلي يتم بتوقيتات محددة خلال اليوم، مبيناً أن الرحلة الأولى تنطلق من دوار مدينة البعث في القنيطرة إلى دمشق في الساعة السادسة صباحاً والرحلة الثانية الساعة العاشرة صباحاً والثالثة الساعة الثانية عشرة ظهراً والرحلة الرابعة الساعة الرابعة والنصف مساءً، بينما تنطلق الرحلة الأولى من دمشق أمام مبنى وكالة سانا في البرامكة إلى مدينة القنيطرة (مدينة البعث) الساعة السابعة صباحاً والرحلة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهراً والثالثة الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر والرحلة الرابعة الساعة السادسة مساءً. وأشار الراضي إلى أن محافظة القنيطرة استلمت ثمانية باصات للنقل الداخلي هذا العام وقد تم استثمارها بالشكل الأمثل لتأمين نقل وسفر المواطنين وطلاب الجامعات بين مدينة القنيطرة ودمشق وبالعكس وكذلك تأمين وصول طلاب الجامعات في الريف الجنوبي إلى كلياتهم في مدينة البعث وتأمين عودتهم بعد نهاية الدوام وصولاً إلى غدير البستان وصيدا وقرقس في أقصى الريف الجنوبي من المحافظة وكذلك نقل المواطنين والموظفين من مركز المحافظة باتجاه قرى المحافظة وبالعكس.

من جهته، وجه محافظ القنيطرة المهندس همام دبيات بضرورة تخديم كل الخطوط في المحافظة لخدمة المواطنين بالشكل المطلوب، مؤكداً أهمية إيلاء الاهتمام بمراقبة عمل الميكروباصات والتزامهم بالعمل على الخطوط المحددة لهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية وتأمين كل متطلبات المواطنين. وأشار قائد شرطة المحافظة اللواء نعيم التقي إلى ضرورة تقيد أصحاب وسائقي السرافيس بالأنظمة والقوانين واتخاذ العقوبات التي نص عليها قانون السير في حال عدم الالتزام لضمان تأمين وسائل النقل العامة للمواطنين.

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