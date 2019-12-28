غيداء حسن:

في محاولة منها لمواجهة ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة بشكل كبير لا يستطيع معه المواطنون الحصول على احتياجاتهم اليومية ولنشر قيم الدين والأخلاق ونشر ثقافتها, أطلقت وزارة الأوقاف مؤخراً مبادرة (الدين أخلاق -زكاتك خفّض أسعارك) لتطلب من التجار أن يكونوا عوناً لإخوانهم في تحمل الظروف المعيشية الصعبة والبيع بسعر التكلفة لمواد يختارونها وهي كيفية وحسب استطاعتهم وأن يعدوا تخفيض الأسعار زكاة وصدقة عن أموالهم كما أمر الإسلام وكما جاءت الأديان والقيم الأخلاقية وكذلك التعاضد والتكاتف في مواجهة الحرب الاقتصادية على بلدنا من أجل مجتمع سليم معافى ولقيت تلك المبادرة قبولاً من عدد من التجار الذين سارعوا إلى عرض بضائعهم بأسعار التكلفة عبر عدة فعاليات ووجد المواطنون في تلك المبادرة فرقاً جيداً نسبة إلى الأسعار الرائجة في السوق, كما انضمت إلى تلك المبادرة وزارة الإعلام بتخفيض أجور الإعلان على الفعاليات التجارية المشاركة في الفعالية وشاركت فيها أيضاً العديد من الفعاليات.

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