دمشق المباركة

الشيخ حسين أحمد شحادة:

يا ليلة الميلاد .. تعبت أحلامنا دقّي أجراس الماء سأقول للقدس لزيتون السماء ظمئت ينابيع الأرض .. غيض الروح وتشّرد النور في أخيلية الغرباء .. لا فجر تعكرت لغة الحب فاللغات صديد والعيون زجاج وخطايا الشرق جاثمة وأجنة تخرج من أحشائنا عائمة على طبق من ذهب ..

يختبئون تحت رماد الشرق..وفي الليل يرقدون خلف فراشاته..نحو كوة المصباح الأخير..كأن الطائرات تقصف آخر سلالات الوراثة من آل النبوة والكتاب.. يا نوح فلسطين كأني كأن لم يبق في عراء المغارة إلا سميَّ الطفل وأمه مريم.. يا غزة..إن الله اجتباك واصطفاك لنبوءات الوعد..فخذي من دمي ذرية الكلمات..وخذي الفجر مرتين..وكلميهم..كلمي تيجان الملوك في مهدك..وخذيهم إلى غرف الأبجدية الأولى..وما هم بقارئين من لغة الولادة صبح الولادة إلا أنك الأنثى التي كلما بشّروا بها اسودت وجوههم من سوء البشارة.. ويا أمه .. لا تثريب عليك .. فأغمضي عينيك على صورته من جهات دمشق .. والربوات هاهنا..على وعدها تربي نبوءات الانتظار جهاراً وإسراراً .. وفي يديها طباق الأقمار تكسوها كاشفات العروبة الخالدة .. ودمشق على محرابها تكشف بإذن الله عن وحدة الصبر .. على وحدة العرب .. يا رضيعة المسيح والمهد إن أجل الله إذا جاء دمشقياً أو شامياً لا يؤخر .. الطفل في المغارة ودمي قدس الأعياد من أول طلعتها أمي كانت مغرمة بترانيم الضد ومشتقات الضاد وكان الدمع بعينيها ينزف بلؤلؤة الحزن وتكني جمر القلب بنار الثلج والغربة بسرير الشمس وكانت أمي يا ولدي في يوم الفطر والأضحى تحرسني بدعاء المهدي وتغني للزمن الآتي بترتيل الميلاد .. يا عراق الروح تجف الروح وينضب من بستاني بئر الحب وابيض الحزن بعيني والنخل اليابس يلف النخل

بغصات الرطب ويتبعني الزمن الهارب من ظمأ القلب

يلبسني الوقت وتكويني الجمرة وأرى يوسف مقتولاً

بأنياب الذئب ..

في طقوس الصوت مدىً نكير وناي يرثي أراجيح اللغة

بموال جريح نشيد يستعير طقس الجنازة الأخيرة ومزمار غريب حولنا يرثي ملح البحر حين ترشفه السماء لكي يهطل المطر أنام بعيني نبي وأحلم أريد يا حبيبي خفق قلبي وصوتك ..

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