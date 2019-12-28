أضغاث أحلام..

وليد معماري:

صديقي، وزميلي في الدائرة، أيام كنت موظفاً في وزارة، أبو الوفا، رجل جاد جداً في عمله وسلوكه، وفي تدبير شؤون حياته.. لكنه يعوض عن جديته بأحلام نومه الخيالية.. وفي كل صباح كان يروي لي المنام الذي رآه في ليلته السابقة.. وفي منامه قبل الأخير، حكى لي فيه أنه رأى نفسه مكلفاً بتشكيل وزارة.. وقال بجدية تامة، غير ناقصة، أنه بدأ بتشكيلها.. وكنت في شوق للاستماع إلى تشكيلته الخيالية، لولا أن معاون الوزير قطع علينا جلستنا، ودهم خلوتنا أثناء شربنا القهوة…

وفي اليوم التالي، بدأ أبو الوفا يروي لي وقائع ما رآه في ليلته التي سبقت.. وكان سيسترسل في ذكر حلمه، مطمئناً إلى أن معاون الوزير، لديه اجتماع ولن يمر… وقلت لأبي الوفا: لن أستمع إلى منامك الجديد، قبل أن تروي لي بقية المنام الذي سبقه…

تلفت حوله بقلق.. ولما اطمأن إلى عدم وجود مايكرفونات سرية، أو كاميرات خفية، تابع سرد منامه العجيب، وحلمه الغريب، وقال: «يا صديقي، أبا الول… عينت في الوزارة على الشكل الآتي: السيد كتاتيبو ابن عصا البصمجي وزيراً للتربية.. والدكتور مهند ابن شوندر السكري وزيراً للزراعة.. والمهندس قشطمان أبو دخنة وزيراً للبيئة… والسيدة دايرة عمّال على بطال وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل… والدكتور المهندس مالي مالو بيت وزيراً للإسكان.. والسنيور مطفي دو عتمة، وزيراً للكهرباء… والرفيق مسنن المصدّي العطلان وزيراً للصناعة»…

وكاد صديقي أبو الوفا يتابع سرد تشكيلته الوزارية .. لكني أوقفته عند حده، وهتفت به: يا عديم الوفاء.. في كل تشكيلتك «الخرندعية».. ألم تجد لي حقيبة وزارية؟.. أجابني: والله لم أنسك.. لقد عينتك وزير دولة!… وسألته بخيبة أمل: ونحن عشرة ربع قرن في الوظيفة؟!.. الله يسامحك..

وعلى الفور تساقطت دموع أبي الوفا.. وقال لي: إن لم تكن أنت، فمن سيعزّي بوفيات زعماء غواتيناما؟.. وتابع وهو يبتسم: إن هي إلا أحلام.. أحلام يا صديقي ريثما تعود أحلام عيشنا المنسية..

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