إصابة عشرات الفلسطينيين بعد اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة
أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وآخرون بحالات اختناق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في الجمعة الـ86 من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان “دماء الشهداء ترسم الطريق” في قطاع غزة المحاصر.
وذكرت وكالة “وفا” أنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المسيرات شرق مدينة غزة وجباليا شمال القطاع والبريج وسطه وخان يونس جنوبه ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.
ووصل عدد الضحايا الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار 2018 إلى 314 شهيداً إضافة إلى إصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.
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