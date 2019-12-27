برلماني ليبي: دعم أردوغان للإرهاب هدفه إيجاد موطئ قدم في ليبيا

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي يوسف العقوري أنّ دعم النظام التركي للإرهاب في ليبيا هدفه إيجاد موطئ قدم له فيها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن العقوري قوله: إنّ حكومة الوفاق التي تستجدي تدخل النظام التركي غير شرعية ولا تمثل إرادة الشعب الليبي لأنها لم تحصل على ثقة البرلمان.

وكان أردوغان تحدث أمس عن أطماعه التوسعية وأوهامه العثمانية لإعادة احتلال المنطقة، وأعلن عزمه إرسال قوات تركية إلى ليبيا وجعل البرلمان الذي يسيطر عليه حزبه الإخواني يصوت على هذا الأمر الشهر القادم.

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