ذبيان: الإجراءات الاقتصادية القسرية ضد الشعب السوري هدفها تمكين المشروع الصهيوأمريكي

أدان رئيس تيار صرخة وطن في لبنان جهاد ذبيان الإجراءات الاقتصادية القسرية الأمريكية ضد الشعب السوري، مؤكداً أنّ هدفها تمكين المشروع الصهيوأمريكي الذي يستهدف المنطقة.

وقال ذبيان في تصريح خاص لمراسل سانا في بيروت: إنّ ما أقدمت عليه واشنطن عبر ما يسمى قانون قيصر أتى بعد الانتصارات الحاسمة للجيش العربي السوري التي زلزلت كيان التنظيمات الإرهابية وداعميها، موضحاً أنّ أمريكا ومنذ بدء الحرب الإرهابية على سورية لم تألُ جهداً في دعم وتمويل الإرهابيين.

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