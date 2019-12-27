التعادل السلبي يسيطر على مباراتي تشرين وحطين والاتحاد والكرامة

حسم التعادل السلبي مباراة ديربي اللاذقية بين تشرين وحطين التي أقيمت اليوم على ملعب الباسل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

والنتيجة ذاتها حصلت في حلب بين الاتحاد والكرامة ليحصل كلا الفريقين على نقطة وحيدة.

وفاز الفتوة على النواعير على ملعب تشرين بدمشق بهدفين لهدف وسجل للفائز عبد الكريم فتيح في الدقيقة 30 وعلي رمضان في الدقيقة 60 وسجل للنواعير هدف تقليص الفارق مدافع الفتوة ميسرة العرسان خطأ في مرماه عند الدقيقة 82.

وفاز الشرطة على الجزيرة بهدفي مهاجمه محمد كامل كواية في الدقيقتين 63 و90 كما حقق الوثبة فوزا مهما على الساحل بثلاثة أهداف نظيفة بتوقيع أحمد غلاب وعبد الإله حفيان وماهر دعبول في الدقائق 27 و45 و59 على التوالي.

وكانت الجولة افتتحت أمس بفوز الجيش على الطليعة بثلاثة أهداف لهدفين وتعادل جبلة مع الوحدة سلبا.

ويتصدر تشرين الترتيب برصيد 23 نقطة يليه الوثبة بـ22 نقطة مع مباراة مؤجلة مع الكرامة ثم الجيش بـ19 نقطة فالاتحاد والوحدة بـ18 نقطة وحطين بـ16 نقطة والكرامة بـ14 نقطة والنواعير والشرطة بـ12 نقطة والطليعة بـ10 نقاط والفتوة بـ9 نقاط والساحل بـ8 نقاط وجبلة بـ4 نقاط والجزيرة بنقطتين.

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