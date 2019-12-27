كالامار: الأحكام بحق المتهمين بقتل خاشقجي تناقض العدالة

أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أغنيس كالامار عن صدمتها من الأحكام التي أصدرها النظام السعودي بحق المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول موضحة أنها تناقض العدالة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن كالامار قولها في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة أمس أنها صدمت مرتين من أحكام النظام السعودي في هذه القضية موضحة أن صدمتها الأولى تمثلت في أن المنفذين أدينوا وحكم عليهم بالإعدام خلافا لمعارضة حكم الإعدام وإن صدمتها الثانية تمثلت في أن من أمروهم بالتنفيذ ليسوا أحرارا فحسب بل بالكاد يكونون قد تعرضوا للتحقيق والمحاكمة، واصفة ذلك بأنه “نقيض العدالة وعدم احترام غير مقبول للضحايا.

وأضافت كالامار أن المحاكمة لم تنظر في مسؤوليات الدولة وأن المسؤولين السعوديين الـ18 الموجودين بمفردهم في القنصلية السعودية في اسطنبول لأكثر من 10 أيام قاموا بتنظيف مسرح الجريمة” مشيرة إلى أن ذلك يمثل “عائقاً أمام العدالة وانتهاكا لبروتوكول مينيسوتا للتحقيق في عمليات القتل التعسفي.

وتابعت كالامار: أن وجود طبيب شرعي ضمن قائمة الفريق الرسمي الذي نفذ القتل قبل 24 ساعة على الأقل من الجريمة ومناقشة تقطيع خاشقجي قبل ساعتين من وقوعه فعليا يشير بوضوح إلى أن القتل قد تم التخطيط له.

وأضافت أن القاضي التابع للنظام السعودي بدا أنه خلص إلى أن مقتل خاشقجي كان حادثا وأنه لم تكن هناك نية لكنه مع ذلك حكم على المتهمين بعقوبة الإعدام في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان

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