1.5 مليون خدمة قدمها مشفى الباسل في طرطوس

عائدة ديوب - تشرين :

أكد مدير عام الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس- الدكتور اسكندر عمّار أنه ضمن خطط التطوير والتحديث المستقبلية تمّ مؤخراً افتتاح قسم جديد للمعالجة الفيزيائية وفق أحدث المواصفات الطبية بدلاً من القسم القديم الموجود –سابقاً- مع استحداث وحدة للمعالجة الفيزيائية، وتمّ تزويد القسم بكل ما يحتاجه من التجهيزات والكوادر الفنية المؤهلة،أما بالنسبة للتجهيزات الطبية فيتم تحديثها وفق الإمكانات المتاحة والخطط المدروسة ووفق الأولويات بالتعاون مع وزارتي الصحة والمالية وسيتم في القريب العاجل تزويد المشفى بجهاز طبقي محوري متعدد الشرائح وعالي الدقة والجودة بتكلفة مالية تفوق نصف مليار ليرة، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة العينية الحديثة المتطورة من بينها «جهاز الأرغون ليزر «وجهاز ياغ ليزر وجهاز عيني وأجهزة أخرى» تقدر قيمتها بمئات ملايين الليرات لتصبح في المشفى شعبة عينية متكاملة إضافة إلى أجهزة (cr) للاستغناء عن الأفلام في التصوير الشعاعي وزيادة الدقة في الصور وجهاز ماموغراف حديث لتصوير الثدي، إضافة إلى مجموعة من تجهيزات غرف العمليات مثل طاولات خاصة بالعظمية والعينية وأجهزة تعقيم حديثة وأجهزة أخرى خاصة بالعناية القلبية وأجهزة مراقبة وتخطيط قلب وتجهيزات أخرى، مع العلم أن وزارة المالية تخصص سنوياً ما يفوق مليار ليرة لتحديث أجهزة المشفى.

ولفت مدير عام الهيئة إلى أنّ هناك خطة طموحة للعام القادم لاستكمال ترميم وتحديث قسم الإسعاف كي يصبح مشفى مصغراً ومتكاملاً يضم أربع غرف عمليات وعناية مشددة وقسمي إنعاش وأشعة وجهاز طبقي محوري،إضافة إلى ما هو موجود،كما يتم التخطيط لتحديث قسم الكلية الصناعية لتصبح بأفضل المواصفات، إضافة لتحسين الموقع العام لساحات المشفى ومداخله وطرقاته والحدائق.

وأضاف الدكتور عمّار: يضم المشفى جميع الاختصاصات الطبية، ويقوم بإجراء العمليات الجراحية بمختلف أنواعها بدءاً من أبسطها ومروراً بجراحة الأورام وجراحة القلب المفتوح،كما يقدم الخدمات الطبية الإسعافية والعلاجية لجميع المراجعين ويتميز بقسم إسعاف حديث وفق أحدث المواصفات الطبية العالمية،إضافة إلى مجموعة من أقسام العناية المشددة الجراحية والعناية المشددة الداخلية والقلبية وتضم كادراً من الاختصاصيين والفنيين على مستوى عال من المهنية والتدريب العلمي أو الكفاءة العالية.

وأكد الدكتور عمّار أن عدد الخدمات الطبية التي قدّمها مشفى الباسل في جميع الاختصاصات والعمليات يقارب المليون ونصف المليون خدمة، منها /5358/ خدمة معالجة للأورام و/780/ قثطرة قلبية و/14455/ في المعالجة الكيميائية للأورام و/2465/ تفتيت حصيات و/9282/ مرنان و/122192/ صورة شعاعية و/14.636/ صور طبقي محوري و/846.644/ تحليل مخبري و/18927/ جلسة كلية صناعية، كما بلغ عدد مراجعي العيادات /131375/ مريضاً.

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