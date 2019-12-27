وفاة شخصين بحادث مروري على أوتستراد دمشق حمص
توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء حادث سير اليوم على أوتستراد دمشق حمص.
وذكر رئيس مركز شرطة الطرق العامة بدوما الرائد جهاد المقداد لمراسلة “سانا” أنّ سيارة خاصة قادمة باتجاه دمشق اصطدمت بسيارة شاحنة متوقفة على يمين الطريق بالقرب من مساكن الدوير بمنطقة دوما بريف دمشق ما أدى إلى وفاة شخصين هما أب وابنه وإصابة ثلاثة آخرين.
وبيّن المقداد أنّ الأب والابن توفيا بعد إسعافهما إلى مشفى القطيفة الوطني بينما تم إسعاف الأشخاص الثلاثة إلى مشفى الشرطة بحرستا لتلقي العلاج وهم في حالات متفاوتة الخطورة.
وأشار المقداد إلى أنّ سبب الحادث يعود إلى عدم انتباه السائق المتسبب بالحادث والسرعة الزائدة.
وفي العاشر من الشهر الجاري توفيت امرأة في حادث سير على أوتستراد دمشق حمص بمنطقة حرستا.
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