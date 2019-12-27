للمرة الأولى.. ثمانينية تشجع فريقها من مدرجات الملعب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر ردة فعل مشجعة تبلغ من العمر 86 عاماً، بعدما حظيت بفرصة متابعة مباراة فريقها المفضل من مدرجات الملعب للمرة الأولى في حياتها.
ونشر ناشط يدعى، برايدون توماس، الفيديو الذي يظهر ردة فعل المشجعة المسنة، لحظة دخولها الملعب، وعلّق قائلاً: اصطحب أبي والدته التي تبلغ 86 عاماً إلى الملعب، لحضور أول مباراة لها من المدرجات في الدوري الوطني الأمريكي للهوكي على الجليد، لقد كانت من عشّاق فريق بيتسبرغ طوال حياتها، وهي أيضاً من محبي كروسبي.
وظهرت المشجعة المسنّة عند اقترابها من بوابة الملعب غير مصدقة لما تراه، ولم تتمالك نفسها، حيث انهمرت دموع الفرح من عينيه وظلت تصرخ يا إلهي!.
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