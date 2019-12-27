بعد تدمر.. اسما “إيبلا وأوغاريت” يطلقان على نجم وكوكب يدور حوله

في عام 2015 أطلق الاتحاد الدولي للفلك اسم تدمر على الكوكب الذي يدور حول نجم الراعي بعد فوزه بالتصويت على مئات الاقتراحات لمدن وأسماء شهيرة على مستوى العالم حيث بلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها تدمر 631704 أصوات.

واليوم، يطلق الاتّحاد اسم “إيبلا” على النجم “218566 HD” الموجود في كوكبة برج الحوت واسم “أوغاريت” على الكوكب المكتشف حول هذا النجم كإنجاز جديد تسطره الجمعية الفلكية السورية في مجال استكشاف وتسمية الكواكب خارج المجموعة الشمسية.

وفي تصريح له للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، بيّن رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري أن الجمعية ومن خلال عضويتها في الاتحاد الدولي للفلك منذ عام 2018 سعت لترك بصمات واضحة في سجلات الاتحاد من خلال المشاركة والتميز بجميع النشاطات العالمية، لافتاً إلى أن الهدف من تسمية “إيبلا وأوغاريت” التأكيد على أن أول أبجدية في التاريخ هي أبجدية أوغاريت وهذا ما تؤكده جميع الأبحاث الاثرية والعلمية ذات المصداقية، ومؤكداً التزام الجمعية الفلكية بالعمل على رفع اسم سورية عالياً في المحافل الدولية العاملة في مجال علوم الفضاء والفلك.

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