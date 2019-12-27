برعاية السيدة أسماء الأسد.. انطلاق الجولة الأولى من اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري

برعاية السيدة أسماء الأسد انطلقت، صباح اليوم، الجولة الأولى من اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2019-2020 بمشاركة 411 طالباً وطالبة من نخبة مواهب التميز العلمي في مختلف المحافظات.

وتتضمن اختبارات التصفيات النهائية التي تقام تحت عنوان: “التميز مسؤولية.. أنت قدها” جولتين على مدى يومين مدة كل واحدة أربع ساعات متواصلة حيث تجرى اختبارات مواد (الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء) في فندق إيبلا بدمشق بينما تجرى اختبارات مادة المعلوماتية في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق وذلك لاختيار أعضاء الفرق الوطنية التي ستشارك في مسابقات الأولمبياد الدولية والعالمية العام القادم.

وتشمل الاختبارات إضافة إلى طلاب الصف الأول الثانوي المتأهلين من الموسم الحالي الطلاب القدامى من أعضاء الفرق الوطنية للأولمبياد خلال السنوات السابقة واليافعين العشرة الأوائل ممن فازوا بالماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2019 حيث تم وضع نماذج الأسئلة من قبل اللجان العلمية المركزية للأولمبياد العلمي السوري التي تضم نخبة من الكفاءات التدريسية والبحثية في التعليم العالي بسورية.

وفور انتهاء الاختبارات تصحح اللجان العلمية أوراق الإجابات وتؤخذ محصلة علامتي الجولتين وبموجبها يحسب الترتيب النهائي للعلامات وترتيب المشاركين مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاختبارات النهائية مماثلة لاختبارات مسابقات الأولمبياد العالمية من حيث التنظيم والمحتوى والمستوى العلمي.

وكانت منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2019-2020 انطلقت على مستوى المدارس في الرابع عشر من شهر تشرين الأول الماضي بمشاركة طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات وتواصلت بعدها على مستوى المناطق ثم على مستوى المحافظات وصولاً إلى المرحلة النهائية الحالية.

يذكر أن فرق الأولمبياد العلمي السوري حققت 39 إنجازاً في المنافسات الدولية والعالمية لعام 2019 توزعت بين ميداليات فضية وبرونزية وشهادات تقدير.

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