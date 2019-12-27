آخر تحديث: 2019-12-27 14:06:06
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القوات المسلحة اليمنية: الجيش اليمني يستهدف بصاروخ بالستي معسكراً لقوات النظام السعودي في نجران ويوقع عشرات القتلى و المصابين في صفوفهم

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التصنيفات: آخر الأخبار

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