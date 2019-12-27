القوات المسلحة اليمنية: الجيش اليمني يستهدف بصاروخ بالستي معسكراً لقوات النظام السعودي في نجران ويوقع عشرات القتلى و المصابين في صفوفهم

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 30 ربيع الآخر 1441 الموافق لـ 27 كانون الأول 2019
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برعاية السيدة أسماء الأسد.. انطلاق الجولة الأولى من اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري
لأسباب تقنية.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب عراقية في روستوف
بهدف تبادل الخبرات.. تدريبات بحرية إيرانية ـ روسية ـ صينية
دعوات للمشاركة في جمعة "دماء الشّهداء ترسم الطّريق"
رمضان شريف: محور المقاومة أصبح أقوى والكيان الصهيوني عاجز أمامه
لافروف: سنرد على خطوات واشنطن العدوانية
أضرار مادية باعتداء التنظيمات الإرهابية بصاروخ على أطراف مدينة القرداحة
الرئاسة التونسية: تونس لن تسمح بانتهاك سيادتها الوطنية
كتلة الوفاء للمقاومة تدين محاولة الاحتلال الإسرائيلي اغتيال المطران حنا
زاخاروفا: لا يمكن التسامح مع وجود جيب إرهابي في إدلب
صفوي: الشعبان السوري والعراقي قدما تضحيات كبيرة لهزيمة الإرهاب
الاحتلال التركي يدخل العشرات من مرتزقته الإرهابيين مع عوائلهم لإسكانهم بمنازل الأهالي في رأس العين
إصابة مدنيين اثنين في حي الخالدية برصاص قنص الإرهابيين
لافروف: سنرد على خطوات واشنطن غير الودية حيال موسكو
الكرملين: موسكو تعارض التدخل الخارجي في ليبيا