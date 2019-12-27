بهدف تبادل الخبرات.. تدريبات بحرية إيرانية ـ روسية ـ صينية

انطلقت، صباح اليوم، تدريبات بحرية إيرانية ـ روسية ـ صينية مشتركة في المحيط الهندي وبحر عمان وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

وقال مساعد شؤون العمليات في القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني الأدميرال غلام رضا طحاني في تصريح له: إن التدريبات تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات بين الدول المشاركة فيها وتعزيز ورفع مستوى الأمن البحري والتجاري في هذه المنطقة المهمة التي يجب تأمينها من قبل دولها.

وعدّ الأدميرال طحاني أن التدريبات تحمل رسالة سلام للمنطقة وأن إجراءها للمرة الأولى دليل على أن العلاقات بين الدول المشاركة فيها بلغت مستوى جيداً.

بدورها، عدّت صحيفة “غلوبال تايمز” الحكومية الصينية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم في تحليل إخباري أن هذه التدريبات المشتركة رسالة إلى الأميركيين بأن الحوار في إطار الاتفاق النووي هو السبيل الوحيد أمام أميركا لتسوية الأزمة مع إيران وليس اللجوء إلى الخيار العسكري.

ولفت وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في تصريح، أمس، إلى مشاركة المدمرة الصينية شينينغ المزودة بصواريخ موجهة في هذه المناورات الهادفة لتعميق التعاون بين القوات البحرية للدول الثلاث.

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