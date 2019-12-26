411 مشاركاً في التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري 2020

أيمن فلحوط ـ تشرين:

مع مواسم الخير والعطاء والانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل في ساحات الوطن كافة، وبرعاية السيدة الأولى أسماء الأسد انطلقت اليوم في قصر المؤتمرات بدمشق فعاليات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري ٢٠٢٠ بمشاركة ٤١١ طالباً وطالبة من مختلف المحافظات (من الطلبة الجدد في الأولمبياد العلمي إضافة للطلبة القدامى والعشرة الأوائل للماراثون البرمجي لليافعين)، وذلك بحضور المهندسة هلا الدقاق (رئيس هيئة التميز والإبداع) والسيدة نبوغ ياسين (مدير الأولمبياد العلمي السوري).. حيث كان الترحيب بالمشاركين وتهنئتهم على تأهلهم إلى المحطة التنافسية النهائية والتأكيد على التحلي بشخصية المتميز المتكاملة بالعلم والطموح والاجتهاد والالتزام والانضباط والعمل بروح الجماعة بين أبناء الوطن الواحد، كما تم شرح نظام الاختبارات وتعليمات التصفيات للمشاركين، متمنين لهم التوفيق في الاختبارات العلمية التي تقام يومي غد الجمعة والسبت.. فيما يحتفل بإعلان أسماء الفائزين وتتويجهم الساعة ١١ من صباح الأحد القادم في قصر المؤتمرات بدمشق.

يذكر أن هيئة التّميز و الإبداع، هيئة عامة ذات طابع علمي، تتمتّع بالشّخصية الاعتباريّة والاستقلال المالي والإداري مقرها مدينة دمشق وترتبط بالوزير، أُحدثت بموجب القانون رقم / 11/ لعام 2016، وتهدف الهيئة إلى رعاية النّبوغ المبكّر والبحث عن المبدعين والمتميّزين، وتحفيزهم في مجالات العلوم المختلفة، من خلال وضع مسارات متعدّدة جاذبة للقدرات النّاشئة والشّابة وتوفير البيئة الموائمة لهم، والعمل على استثمارهم بالشّكل الأجدى في عملية التّنمية المستدامة.

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