الحسابات المتبادلة بين روسيا وإيران بالعملات الوطنية تتجاوز الـ 50 بالمئة
أعلن الممثل التجاري الروسي في إيران رستم جيغانشين تجاوز الحسابات المتبادلة بين روسيا وإيران بالعملات الوطنية الـ 50 بالمئة.
وأوضح جيغانشين لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم أنّ مسألة استخدام العملات الوطنية تحمل طابعاً مهماً للتعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وإيران، مشيراً إلى أهمية نمو التسويات المتبادلة في العملات الوطنية.
ولفت جيغانشين إلى أنّ حجم التجارة بين البلدين نما خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 21 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1.67 مليار دولار وتقترب من حجم التداول للعام الماضي بأكمله.
وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ أشار إلى اتفاق موسكو وطهران على تكثيف العمل لتوسيع المدفوعات المباشرة بالعملات الوطنية كما أكد نظيره الإيراني حسن روحاني أنّ استخدام العملات الوطنية يساعد على توسيع العلاقات.
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