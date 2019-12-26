ثلوج في بلودان.. وبلديات ريف دمشق جاهزة لمواجهة أيّ طارئ نتيجة الأمطار الغزيرة

مع اشتداد تأثير الفعالية الجوية على البلاد غطت الثلوج التي هطلت على ارتفاع أكثر من 1400 متر بعض المناطق في محافظة ريف دمشق و بلغت سماكتها في بلودان نحو عشرة سنتميترات حيث عملت آليات البلدية على إعادة فتح الشوارع الرئيسية مباشرة.

رئيس بلدية بلودان أكرم الخوري قال في تصريح لمندوبة سانا: إنّ الثلوج بدأت بالتساقط منذ الثامنة صباحاً وتوقفت في العاشرة مع احتمال عودتها خلال فترات بعد الظهر، موضحاً أنّ البلدية تعمل من خلال آلياتها على فتح الشوارع الرئيسية مباشرة ولا يوجد أيّ مشكلة حتى الآن.

وفي مدينة الزبداني أوضح رئيس المجلس البلدي المهندس باسل دالاتي في تصريح مماثل أنّ المدينة تشهد هطلات مطرية غزيرة منذ مساء أمس، مؤكداً أنّ الأمطار لم تؤد إلى أيّ مشاكل أو سيول كون جميع المطريات مفتوحة وتتابع بشكل فوري، مشيراً إلى أن بلدة سرغايا شهدت تساقط ثلوج محدود.

وبين دالاتي أنّ جميع الطرقات الرئيسية مفتوحة وهناك جاهزية لمعالجة أي طارئ.

رئيس بلدية مضايا شادي النموس أشار إلى أنه لم يسجل أي تشكل للسيول نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة على البلدة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ عمليات تصريف المياه تحتاج لبعض الوقت نظراً لغزارة الأمطار.

منطقة وادي بردى تشهد هطولات مطرية غزيرة وفقا لرئيس بلدية أشرفية الوادي تيسير موازيني الذي أكد أنّ البلدية تتابع الوضع لحل أيّ مشكلة طارئة.

وفي منطقة النبك أوضح المدير الفني في المجلس البلدي المهندس حسام الشاقي أنّ منطقة القسطل والسحل وفليطة شهدت هطلات ثلجية لكنها لم تثبت على الشوارع بسبب تساقط الأمطار منبها إلى ضرورة الحذر ليلاً خوفاً من تشكل الجليد.

وقال الشاقي: إنّ المجلس البلدي قام بتوزيع الملح لمراكز شرطة الطرق العامة في المنطقة لرشها في حال حدوث أيّ طارئ علماً أنّ الطريق الرئيسي دمشق النبك مفتوح مع جهوزية آليات المجلس البلدي وشرطة الطرق العامة لمواجهة أي مشكلة تحدث.

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