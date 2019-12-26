نوفاك: لدى روسيا إمكانات ذاتية لاستكمال مد أنبوب السيل الشمالي2

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنّ لدى روسيا إمكانات لاستكمال مشروع “السيل الشمالي2” بالاعتماد على نفسها في حال عجزت شركة ألسياس السويسرية عن القيام بذلك.

ونقلت نوفوستي عن نوفاك قوله في تصريح صحفي اليوم: إذا عجزت ألسياس عن استكمال المشروع في إطار الرضوخ للعقوبات الأمريكية فلدينا إمكانية استكماله اعتماداً على وسائلنا الذاتية، مضيفا: إنّ ذلك سيتطلب القيام بأعمال تنظيمية إضافية عدة.

وأعرب نوفاك عن ثقته بأن تتم هذه الأعمال في غضون عدة أشهر، مؤكداً أنّ “السيل الشمالي2” سيبدأ عمله في العام المقبل.

وتأتي تصريحات الوزير الروسي بعدما أعلنت “ألسياس” الشركة المختصة في مد أنابيب الغاز والمشاركة في مشروع السيل الشمالي2 عن سحب سفنها من المشروع وذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانوناً ينص على فرض عقوبات على المقاولين الأجانب المشاركين في المشروع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال لقاء مع كبار رجال الأعمال الروس أمس أنّ لدى روسيا سفينةً متخصصةً في مد الأنابيب بمقدورها استكمال مد أنبوب “السيل الشمالي2”.

ويشمل مشروع “السيل الشمالي2” خطي أنابيب تبلغ قدرتهما الإجمالية 55 مليار متر مكعب من الغاز في السنة يتمّ مدهما من سواحل روسيا إلى ألمانيا عبر مياه بحر البلطيق.

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