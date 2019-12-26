الرئاسة التونسية: تونس لن تسمح بانتهاك سيادتها الوطنية

أكدت الرئاسة التونسية أنّ تونس لن تكون طرفاً في أيّ حلف أو اصطفاف كما لن تسمح بانتهاك سيادتها الوطنية.

ونقلت صحيفة الشروق التونسية عن الرئاسة قولها في بيان اليوم: إنّ تونس لن تقبل بأن تكون عضواً في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق.. ولن تقبل أبداً بأن يكون أيّ شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها.

وأضافت: إنّ التصريحات والتأويلات والادعاءات الزائفة التي تتلاحق منذ يوم أمس إما أنها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير وإما أنها تنبع من المصادر نفسها التي دأبت على الافتراء والتشويه، مبينةً أنّه إذا كان صدر موقف عكس هذا من تونس أو من خارجها فهو لا يلزم إلا من صرح به وحده.

وأوضحت الرئاسة التونسية أنه على من يريد التشويه والكذب أن يعلم أنه لا يمكن أن يلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كل يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص.

ويأتي هذا البيان غداة الزيارة التي قام بها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس وما صدر من تصريحات إعلامية حول تشكيل تحالف بخصوص الأوضاع في ليبيا.

طباعة