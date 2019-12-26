فوز الوثبة والنواعير وحطين في دوري الشباب
فاز الوثبة على المجد بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب منشأة البعث بحمص وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مرحلة الذهاب لدوري الشباب بكرة القدم.
وسجل للوثبة ضياء الدين الأعمى بالدقيقة الخامسة وخضر ناصيف بالدقيقة الثامنة والعشرين.
وفاز النواعير على تشرين بهدفين لهدف ليعزز صدارته في الترتيب حيث سجل للنواعير سعد قطرميز في الدقيقتين 37 و92 بينما سجل لتشرين انيس قاسم عند الدقيقة 56.
وحقق حطين فوزا مهما على حساب الوحدة بهدف وحيد سجله أحمد حمصي في الدقيقة 13ارتقى من خلاله الى المركز الثاني على سلم الترتيب.
وبهذه النتائج يتصدر النواعير الترتيب برصيد 26 نقطة يليه حطين بـ 24 نقطة ثم تشرين بـ 21 نقطة فالطليعة بـ 19 نقطة فالحرية بـ 18 نقطة فالوثبة بـ 17 نقطة.
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