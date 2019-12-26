روسيا تدرس حظر الأواني البلاستيكية

أعلن النائب في مجلس الدوما الروسي فاسيلي فلاسوف أنه سيتقدم باقتراح إلى المجلس من أجل استحداث قانون يحظر استخدام الأواني البلاستيكية المخصصة للاستعمال لمرة واحدة على أراضي البلاد.

ونقلت وكالة “تاس” للأنباء عن فلاسوف قوله: من جهتي أعتبر أن استعمال الأدوات والأطباق التقليدية المصنوعة من الزجاج أو الخزف أو المعدن أفضل بكثير من استعمال الأدوات البلاستيكية في تقديم الطعام هذا الأمر سيقلل من حجم النفايات الضارة بالبيئة التي تخلفها المطاعم وشركات الغذاء وخصوصا تلك المتخصصة في مجال الوجبات السريعة.

وأشار البرلماني الروسي إلى أنّ مشكلات القمامة والمخلفات صعبة التدوير أصبحت من المشكلات الأساسية التي تشكل تحديات للمؤسسات المهتمة بمجال البيئة في روسيا واستخدام الأواني البلاستيكية ذات الاستعمال لمرة واحدة يفاقم هذه المشكلات بشكل واضح لذا يجب إلزام العديد من الشركات المتخصصة بتقديم الغذاء بالحد من استعمالها حتى لو قلل هذا الأمر من نسب أرباح هذه المؤسسات قليلا.

ولا تعتبر روسيا هي الوحيدة المهتمة بالتخلص من استخدام هذا النوع من الأطباق ففي العام الماضي أصدرت السلطات الفرنسية قانونا يحظر استخدام الأواني والأطباق البلاستيكية بحلول عام 2020.

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