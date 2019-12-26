صفوي: الشعبان السوري والعراقي قدما تضحيات كبيرة لهزيمة الإرهاب

أكد كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى صفوي أنّ نطاق جبهة المقاومة اتسع في المنطقة.

وقال صفوي في كلمة اليوم: إنّ الشعبين السوري والعراقي واجها تنظيم “داعش” الإرهابي وقدما الكثير من التضحيات لهزيمته، كما أنّ جبهة المقاومة في لبنان وفلسطين تمكنت في ظل صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني من إلحاق هزائم قاسية بالصهاينة.

وأشار صفوي إلى أنّ الكيان الصهيوني بات يشعر بانعدام الأمن في داخل كيانه.

وشدد صفوي على أنّ الشعب اليمني المضطهد وبعد مرور خمس سنوات من المقاومة لقن تحالف العدوان السعودي درساً مريراً رغم كل ما أنفقه هذا التحالف.

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