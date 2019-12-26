تخريج دورة جديدة من المنتسبين لقوى الأمن الداخلي بدير الزور

أقامت قيادة شرطة محافظة دير الزور اليوم حفل تخريج دورة جديدة للمنتسبين إلى قوى الأمن الداخلي من أبناء المحافظة.

وتضمن الحفل الذي أقيم في مقر مدرسة الشرطة بدير الزور عروضاً عسكرية وقتالية ورياضية أظهرت الجهوزية العالية للخريجين ومدى الخبرة التي اكتسبوها خلال الدورة التي استمرت ثمانية أشهر إضافة إلى تقديم فقرات وعروض تحاكي اشتباكاً بين عناصر الشرطة ومجموعة إرهابية وكيفية التعامل معها وعرض للعتاد والآليات التي تم تزويد قيادة الشرطة بها.

وبين مدير مدرسة الشرطة بدير الزور المقدم فراس الباشا أهمية تنفيذ الدورات لجهة رفد سلك قوى الأمن الداخلي بكوادر جديدة وتأهيلهم بشكل يتناسب مع الظروف ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم في حفظ الممتلكات العامة والخاصة وحماية القانون ورديفاً حقيقياً للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب مؤكداً أن الخريجين تلقوا تدريبات على مختلف صنوف الأسلحة واللياقة البدنية وحفظ النظام.

وأعرب عدد من الخريجين عن فخرهم بالانضمام إلى قوى الأمن الداخلي مبدين استعدادهم لتنفيذ كل المهام القتالية الموكلة إليهم بفضل الخبرة التي اكتسبوها خلال الدورة.

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