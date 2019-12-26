بمناسبة عيد الشجرة .. احتفال مركزي في محيط سد كودنة بالقنيطرة

برعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أقيم اليوم احتفال مركزي بعيد الشجرة الـ 68 في موقع بمحيط سد كودنة بالقنيطرة أطلقت خلاله وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حملة تشجير وطنية بهدف المحافظة على الغطاء النباتي وزيادة رقعتها وترميم زراعة الغابات التي تعرضت للحرائق.

وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري في كلمة له سعي الوزارة لزيادة المناطق الحراجية الطبيعية والاصطناعية وحمايتها من الاعتداء والاحتطاب الجائر وتأمين متطلبات القطاعين العام والخاص من الغراس بأسعار رمزية لافتا إلى أن حملة التشجير التي أطلقت اليوم تستمر حتى نهاية آذار القادم وتشمل جميع المحافظات.

ولفت القادري إلى ضرورة الاهتمام بالغابات والأشجار ورعايتها وحمايتها من خلال قانون الحراج داعيا إلى تعاون المجتمع المحلي والأهلي مع الفعاليات الرسمية في زيادة المساحات الخضراء.

عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد شعبان عزوز اعتبر أن شجرة التفاح التي يزرعها أهلنا في الجولان المحتل أصبحت جزءا من هويتهم العربية السورية وتمسكهم بالأرض في مواجهة ممارسات الكيان الغاصب وان إقامة الاحتفال هذا العام على مشارف الجولان السوري المحتل رسالة تمسكنا بتحرير أرضنا وعودتها إلى الوطن.

محافظ القنيطرة المهندس همام دبيات أشار إلى أن الاحتفال على أرض القنيطرة يؤكد أننا نملك إرادة الحياة وهو رد على كل من اعتدى على البشر والشجر لافتا إلى أن محاولات الإرهابيين وداعميهم أضعاف سورية باءت بالفشل أمام انتصارات جيشنا الباسل على امتداد الأراضي السورية.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير زراعة القنيطرة المهندس حسين صلان أن المساحة التي ستتم زراعتها في موقع الاحتفال بمحيط سد كودنة تبلغ 520 دونما ستزرع بغراس الحراج المتنوعة وتستمر مدة أسبوع.

حضر الاحتفالية وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف وعدد من أعضاء مجلس الشعب والفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية.

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