لافروف: سنرد على خطوات واشنطن غير الودية حيال موسكو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده سترد “في حال استمرار” واشنطن بخطواتها “غير الودية” ضدها مؤكدا في الوقت ذاته فشل مخططات واشنطن في أميركا اللاتينية.

وشدد لافروف في حوار مع وكالة تاس نشر اليوم على أنه من الخطأ تأجيل حل المسائل المهمة لموسكو وواشنطن وللعالم كله إلى أجل غير مسمى وقال إن موسكو”سترد على خطوات واشنطن غير الودية في حال استمرارها”.

وحول آفاق التعاون بين روسيا والولايات المتحدة قال لافروف إن موسكو لا تنتظر تغيرات كبيرة خلال السنة المقبلة مؤكدا في الوقت ذاته أن مقترحات موسكو لبناء تعاون مع واشنطن في مختلف المجالات ستبقى على الطاولة بما يشمل مسألة الاستقرار الاستراتيجي التي يتحمل فيها البلدان مسؤولية خاصة بصفتهما أكبر قوتين نوويتين.

واعتبر لافروف أن هناك عوامل تعرقل تطوير العلاقات الثنائية الأمريكية الروسية مرتبطة بالوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة والحملة الانتخابية فيها.

وفي سياق متصل أعرب وزير الخارجية الروسي عن قلق بلاده إزاء سياسات واشنطن حيال دول أميركا اللاتينية مشيرا إلى فشل مخططاتها في إعادة تشكيل هذه الدول بما يخدم مصالحها الجيوسياسية وقال إن “مخططات واشنطن في منطقة أمريكا اللاتينية بدأت تنزلق وحدث ما لم تكن تتوقعه في هذه المنطقة التي تبين أنها أكثر تعقيدا وتنوعا مما كان يعتقده الأمريكيون”.

وأضاف لافروف: رغم العقوبات القاسية واتباع طرق “الثورات الملونة” فإن واشنطن فشلت في تنفيذ حرب خاطفة في كل من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا.

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