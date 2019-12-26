إصابة مدنيين اثنين في حي الخالدية برصاص قنص الإرهابيين

أصيب مدنيان بجروح جراء اعتداءات نفذتها التنظيمات الإرهابية برصاص القنص على حي الخالدية بمدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب في تصريح لمراسل سانا أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة صالات الليرمون على الأطراف الغربية لمدينة حلب اعتدت صباح اليوم برصاص القنص على حي الخالدية ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاجات الطبية اللازمة.

وتتخذ مجموعات إرهابية من مناطق انتشارها على الأطراف الغربية لمدينة حلب قاعدة لتنفيذ اعتداءاتها على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يؤءدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين المدنيين إضافة لوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

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