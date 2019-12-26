الكرملين: موسكو تعارض التدخل الخارجي في ليبيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف معارضة موسكو أي تدخل خارجي في ليبيا مؤكدا أن تدخل دول ثالثة في الأوضاع الراهنة في هذا البلد لن يساعد في حل الأزمات فيه وفي الدول العربية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله في مؤتمر صحفي اليوم “بالنسبة للوضع في ليبيا فإنه بالتأكيد يثير قلقا لقد كررنا مرارا موقف روسيا بهذا الصدد” مؤكدا اهتمام موسكو بالتوصل إلى تسوية سريعة للوضع في ليبيا.

وتعليقا على إعلان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أطماعه الجديدة وعزمه إرسال قوات إلى ليبيا قال بيسكوف “نعتبر أن أي تدخل لدول أخرى في الوضع الليبي لن يساعد في التوصل إلى تسوية” منبها إلى أن الأراضي الليبية أصبحت بشكل عام ملاذا للمرتزقة من عدد كبير من البلدان وللعناصر الإرهابية في إشارة إلى الفوضى التي خلفها عدوان حلف شمال الأطلسي “ناتو” في هذا البلد منذ العام 2011″.

وأضاف بيسكوف إن ما تمر به ليبيا حاليا “نتيجة للتدخلات المعروفة جيدا من دول معروفة لتدمير الدولة الليبية”.

وكرر بيسكوف التحذير من مخاطر “تدخل بلدان ثالثة في الوضع الليبي” وقال “من غير المرجح أن يسهم ذلك في التسوية بهذا البلد”.

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