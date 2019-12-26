16 قتيلاً جراء الإعصار فانفون في الفلبين

لقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم وانقطعت الاتصالات الهاتفية وخطوط الانترنت جراء الإعصار فانفون الذي يضرب منذ أيام قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة وسط الفلبين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين قولها اليوم: تأكد مقتل 16 شخصاً على الأقل في قرى وبلدات منطقة فيساياس وسط البلاد.

ووصلت سرعة الرياح المرافقة للإعصار الى 195 كيلومتراً في الساعة ما أدى لاقتلاع أسقف المنازل وأعمدة الكهرباء في العديد من مناطق الفلبين.

ومع استمرار انقطاع الانترنت والاتصالات الهاتفية في المناطق التي تضررت بشدة لم تتمكن السلطات من تقييم الأضرار الناتجة عن الإعصار على الفور.

وضرب فانفون أيضا مناطق بوراكاي وكورون ومناطق أخرى تشتهر برمال شواطئها البيضاء التي يقصدها السياح لقضاء عطلاتهم فيما أصيب مطار كاليبو الذي يخدم بوراكاي بأضرار كبيرة.

ورغم أنّ فانفون أقل قوةً إلا أنه يتخذ مساراً مشابهاً لإعصار هايان الذي لا يزال يعد الأكثر قوة في تاريخ الفلبين حيث خلّف نحو أكثر من ستة آلاف قتيل ودمر 200 ألف منزل.

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