مقتل شخصين وإصابة 7 في إطلاق نار بولاية نورث كارولاينا الأمريكية

قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون خلال يومين جراء حوادث إطلاق نار وقعت في هاي بوينت بولاية نورث كارولاينا الامريكية.

ونقلت رويترز عن الشرطة قولها: إنّ ظهر أمس الأول شهد إطلاق نار من سيارة متحركة على مجموعة تتألف من قرابة 12 شخصاً تجمعوا في مرآب سيارات أمام مركز التسوق ما أدى إلى نقل ستة أشخاص إلى المستشفى بينهم ثلاثة في حالة خطيرة.

وقال الكابتن كريس وايسنر من قسم شرطة هاي بوينت: إنه بحلول ظهر أمس كانت حالة الأشخاص الستة قد استقرت لكن المحققين لم يحددوا بعد أياً من المشتبه بهم أو الحافلة المستخدمة في الهجوم.

وأضاف وايسنر: أنه بالإضافة إلى هذا فإن المحققين يبحثون احتمال أن يكون الهجوم الذي وقع يوم أمس من سيارة مرتبطا بإطلاق نار منفصل وقع الليلة السابقة وتوفي على إثره أحد الضحيتين وهو رجل يبلغ من العمر 27 عاماً في اليوم التالي.

وأوضح وايسنر لا يوجد رابط لكنهم يبحثون فيما إذا كانت هناك صلة بين حادثي إطلاق النار، مشيراً الى أنه لم يتم اعتقال أي شخص في الحادثين.

ووقع حادث إطلاق نار ثالث أدى إلى مقتل شخص يبلغ من العمر 18 عاما في وقت مبكر من عشية عيد الميلاد ويعتقد أنه حادث منفصل وفقاً لما قاله وايسنر.

وكان شخصان من موظفي البلدية قتلا يوم الجمعة الماضي وأصيب اثنان آخران جراء إطلاق نار وقع داخل مبنى الأشغال العامة في مدينة وينستون سالم بولاية نورث كارولاينا الأمريكية.

وشهدت مختلف المدن والولايات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة تزايداً كبيراً في وتيرة عمليات وحوادث إطلاق النار وألقت الضوء على تفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي ولا سيّما بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2017.

طباعة