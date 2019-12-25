إصابة 19 شخصاً بالاختناق إثر تسرب غاز الكربون في كنيسة شمال فرنسا
أصيب 19 شخصاً بالاختناق اليوم جراء تسرب غاز الكربون خلال قداس عيد الميلاد داخل كنيسة شمال فرنسا.
وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أنّ تسرب أول أوكسيد الكربون في كنيسة “سان الوي” في كارلبونت بمقاطعة واز شمال فرنسا تسبب بإسعاف 19 شخصاً على الأقل إلى المشفى بينهم طفل.
وأوضحت: أنهم كانوا يعانون من دوار إثر تسرب غاز الكربون يرجح أنه من نظام التدفئة، مشيرةً إلى أنه ليست بينهم إصابات خطرة وعلى الفور أصدرت السلطات المحلية أوامر بإغلاق الكنيسة.
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