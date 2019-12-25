بتكليف من الرئيس الأسد… وزير الإعلام ينقل التهاني إلى رؤساء الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد نقل وزير الإعلام عماد سارة اليوم إلى رؤساء الطوائف المسيحية تهاني ومعايدة الرئيس الأسد بعيد الميلاد المجيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام وتمنياته لهم وللإخوة أبناء الطوائف المسيحية بدوام الصحة والسعادة.
وزار الوزير سارة غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ونقل تهاني الرئيس الأسد له ولأبناء الطائفة الكريمة بعيد الميلاد المجيد.
كما نقل وزير الإعلام تهاني الرئيس الأسد بعيد الميلاد المجيد إلى قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم وإلى أبناء الطائفة السريانية الكريمة.
وزار الوزير سارة بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك وقدم إلى البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك تهاني الرئيس الأسد لأبناء الطائفة الكريمة بهذه المناسبة المجيدة.
كما زار الوزير سارة مطرانية السريان الكاثوليك ونقل للمطران مار يوحنا جهاد بطاح رئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك تهاني الرئيس الأسد بعيد الميلاد ولأبناء الطائفة الكريمة.
وفي مطرانية الأرمن الكاثوليك قدم الوزير سارة إلى المطران جوزيف أرناؤوطي تهاني الرئيس الأسد ولأبناء الطائفة الكريمة بعيد ميلاد السيد المسيح.
وزار وزير الإعلام القس بطرس زاعور راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية وقدم تهاني الرئيس الأسد بعيد الميلاد المجيد له ولأبناء الطائفة الكريمة.
وفي المطرانية المارونية نقل الوزير سارة إلى المطران سمير نصار رئيس أساقفة أبرشية دمشق المارونية تهاني الرئيس الأسد له ولأبناء الطائفة الكريمة بعيد الميلاد المجيد.
وزار وزير الإعلام دير اللاتين بدمشق حيث نقل إلى الأب بهجت قرقاش رئيس الدير ولأبناء الطائفة الكريمة تهاني الرئيس الأسد بعيد الميلاد المجيد.
وفي الكنيسة الكلدانية بدمشق قدم الوزير سارة إلى الأب مالك ملوس راعي الكنيسة تهاني الرئيس الأسد له ولأبناء الطائفة الكريمة بعيد ميلاد السيد المسيح.
وأعرب البطاركة والمطارنة والآباء عن شكرهم وتقديرهم للرئيس الأسد على لفتته الكريمة وتهاني سيادته لهم ولأبناء طوائفهم بعيد الميلاد المجيد ورعايته الدائمة لأبناء الوطن منوهين بانتصارات الجيش العربي السوري الباسل وتضحيات شهدائه التي أعادت الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن رافعين الدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ سورية وشعبها وجيشها وأن يرحم شهداءها وأن يوفق الرئيس الأسد ويرعاه وأن ينجح مساعيه لما فيه خير الوطن والأمة.
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