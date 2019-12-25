ضبط أسلحة مهربة أمريكية الصنع في محافظة أصفهان وسط إيران

ضبطت أجهزة وزارة الأمن الإيرانية شحنة من الأسلحة الأمريكية في محافظة أصفهان وسط إيران كان يحضر لاستخدامها في إطار مخطط أعمال الشغب والاضطرابات الأخيرة في البلاد.

وقال المدعي العام الثوري لمدينة أصفهان علي أصفهاني في تصريح اليوم: إنّ الشحنة تضمنت أكثر من 126 قطعة سلاح من بنادق رشاشة ومسدسات و900 طلقة تم تهريبها من الحدود الغربية إلى البلاد وتم ضبطها بجهود قوات الأمن في محافظة أصفهان، مشيراً إلى اعتقال خمسة من المتهمين بعملية التهريب وتم تسليمهم إلى الجهات القضائية.

وأوضح أصفهاني أنّ هذه الكمية من الأسلحة تم تهريبها في إطار استخدامها في مخطط أعمال الشغب والاضطرابات الأخيرة في البلاد لافتا إلى أن معظم المسدسات المهربة هي صناعة أمريكية ومعروفة في أمريكا باستخدامها في العمليات الإرهابية.

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