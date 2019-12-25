هيئة علماء بيروت تدين محاولة الاحتلال اغتيال المطران حنا

أدانت هيئة علماء بيروت محاولة الاحتلال الإسرائيلي اغتيال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس واصفة إياها بأنّها محاولة آثمة وجبانة.

وأعربت الهيئة في بيان لها اليوم عن استنكارها هذا العمل الإرهابي للنيل من شخصية قومية عرف عنها الوقوف بصلابة في مواجهة التهويد وتأييد مقاومة الاحتلال بشجاعة وثبات في وقت تتكالب فيه الأنظمة الرجعية على التطبيع مع المحتل الغاصب للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وكان المطران حنا أعلن في مؤتمر صحفي أول أمس بأحد مستشفيات عمان أنه تعرض للتسمم بعد استنشاقه مواد كيميائية جرى رشها داخل بطريركية الروم الأرثوذكس بمدينة القدس المحتلة، مؤكداً أنّ كلّ المؤشرات تدل على أنّ الاحتلال الإسرائيلي يقف وراء الحادثة.

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