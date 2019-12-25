مباحثات روسية إيرانية حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
بحث نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم: إنّ الطرفين تبادلا الآراء حول جدول التعاون في مكافحة الإرهاب مع التركيز على التهديدات الإرهابية العالمية والإقليمية وناقشا وضع وآفاق التعاون الروسي الإيراني في هذا المجال في الصيغة الثنائية وعلى المنصات الدولية وأولها الأمم المتحدة.
ويزور دهقاني موسكو في إطار المشاورات الروسية الايرانية في مجال الأمن المعلوماتي الدولي.
عدد القراءات:
95