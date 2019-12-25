زيادة المساحات المزروعة بالقمح بنحو 240 ألف هكتار

بيّن المهندس عبد المعين قضماني مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير للموسم الحالي مقارنة مع الموسم السابق نتيجة عودة الفلاحين إلى مناطقهم وظروف الأمن والاستقرار التي سادت معظم المناطق الزراعية المهمة، إضافةً لكمية الأمطار المتساقطة حيث وصلت نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح هذا الموسم إلى 57 بالمئة من أصل المخطط البالغ 1801094 هكتاراً وفي خطة زراعة الشعير إلى 86 بالمئة من أصل 1499866 هكتاراً من المخطط زراعتها ولا تزال العملية مستمرة.

وأوضح قضماني في تصريح لسانا أنّ إجمالي المساحة المزروعة بالقمح بلغ 1027187 هكتاراً لغاية الـ 25 من الشهر الجاري يقابلها 787725 هكتاراً في نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نحو 240 ألف هكتار وتوزعت هذه الزيادة على محافظة حلب بأكثر من 100 الف هكتار ثم الحسكة بنحو 70 الف هكتار فالرقة بـ 44 الف هكتار ودير الزور بـ 23 الف هكتار، لافتاً إلى أنّ مساحة الزراعة المروية بلغت نحو 422 ألف هكتار من أصل 894 ألفاً المخطط زراعتها وبنسبة تنفيذ 47 بالمئة فيما بلغت مساحة الزراعة البعلية أكثر من 605 آلاف هكتار من أصل المخطط البالغ 907 آلاف هكتار وبنسبة تنفيذ 67 بالمئة.

وبالنسبة لخطة زراعة محصول الشعير أوضح قضماني أنّ أغلبية المساحة تركزت بمحافظة الحسكة بإجمالي 445 ألف هكتار من أصل 358 ألفا المخطط زراعتها وبنسبة تنفيذ 124 بالمئة تلتها حلب بـ 360 الف هكتار وبنسبة تنفيذ 90 بالمئة فالرقة بـ 205 آلاف هكتار بنسبة تنفيذ 55 بالمئة فحماة بأكثر من 132 ألف هكتار وبنسبة تنفيذ 97 بالمئة، لافتاً إلى أنّ نسبة تنفيذ زراعة الشعير البعل بلغت 86 بالمئة فيما بلغت 79 بالمئة للزراعة المروية.

طباعة