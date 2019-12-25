بعد غد .. الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
تشهد الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم سبع مباريات أبرزها ديربي اللاذقية بين المتصدر تشرين وجاره حطين والتي ستقام بعد غد على أرض ملعب الباسل في اللاذقية.
تشرين المتصدر يتطلع لكسب النقاط الثلاث للاحتفاظ بالصدارة والابتعاد بها عن منافسيه بينما حطين الذي تراجع في المباريات الثلاث السابقة يسعى للعودة ولا سيما أن لقاء الفريقين بحد ذاته يعد بطولة بالنسبة لمشجعيهما.
ويستضيف غدا فريق جبلة على أرض ملعب البعث بمدينة جبلة الوحدة في مباراة مهمة للفريقين ولا سيما لجبلة صاحب الأرض الذي سيلعب لحصد النقاط الثلاث مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور بينما الوحدة يراها للإقتراب أكثر من القمة ولا سيما بعد عودة جمهوره الكبير إلى الملاعب.
وفي بقية المباريات يلتقي الجيش مع الطليعة والكرامة مع الاتحاد والساحل مع الوثبة والجزيرة مع الشرطة والنواعير مع الفتوة.
ويتصدر تشرين الترتيب برصيد 22 نقطة يليه الوثبة بـ 19 نقطة ثم الاتحاد والوحدة بـ 17 نقطة فالجيش بـ 16 نقطة وحطين بـ 15 نقطة والكرامة بـ 13 نقطة والنواعير بـ 12 نقطة والطليعة بـ 10 نقاط والشرطة بـ 9 نقاط والساحل بـ 8 نقاط والفتوة بـ 6 نقاط وجبلة بـ 3
نقاط والجزيرة بنقطتين.
عدد القراءات:
50