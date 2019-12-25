السومة في المرتبة الـ58 عالمياً
وضع الموقع العالمي للإحصائيات “كلوب ورلد رنكنغ” نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم عمر السومة في المركز الثامن والخمسين على مستوى العالم.
وتذهب بوصلة السومة إلى العالمية بعد تألقه مع منتخبنا الوطني في جميع استحقاقاته ولا سيما التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم وآسيا إضافة إلى تسجيله أهدافا مميزة مع المنتخب وناديه الأهلي السعودي.
والسومة من مواليد مدينة دير الزور في الثامن والعشرين من آذار عام 1989 وهو متزوج ولديه تؤم عبدالله ومحمد ويعد من أفضل لاعبي القارة الآسيوية وحصل على لقب هداف الدوري السوري تحت 18 سنة بـ 29 هدفا وهداف الدوري الكويتي عام 2013 بـ 23 هدفاً وهداف الدوري السعودي في ثلاثة مواسم بـ 22 هدفا و27 هدفا و24 هدفا على التوالي.
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