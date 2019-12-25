قداديس وصلوات الميلاد المجيد في الكنائس ودور العبادة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 28 ربيع الآخر 1441 الموافق لـ 25 كانون الأول 2019
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ولايتي: ترامب لص دولي ينهب النفط السوري
17 شهيداً حصيلة جديدة لضحايا مجزرة العدوان السعودي في صعدة
آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة المحاصر
قداس الميلاد في مطرانية دمشق المارونية
السوق السوداء ليانصيب رأس السنة تفتح الباب على الرابح الأكبر للجوائز
ماذا قال الحلبيون عن أحوالهم ومعالجة مشكلاتهم؟!
آلاف الموظفين يتقاضون رواتبهم من صراف واحد ..!
بتكليف من الرئيس الأسد… القائم بأعمال سفارة سورية في عمان يزور المطران حنا للاطمئنان على صحته
قوات الاحتلال التركي تنقل 100 إرهابي من ريف الحسكة الشمالي إلى إدلب
المعلم: علاقات سورية مع روسيا متجذرة.. واشنطن تستخدم "داعش" شماعة لاستمرار احتلالها آبار النفط السورية
يوجال: ممارسات تركيا تجاه سورية مناقضة للقوانين الدولية
شخصيات عراقية: القوات الأميركية تعيدُ إنتاج "داعش" في العراق
القيادة العامة للجيش: تطهير ما يزيد على 320 كم2 وطرد الإرهابيين منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية بريف إدلب
من العالم
مجزرة جديدة للعدوان السعودي في صعدة ضحاياها مدنيون يمنيون وأفارقة