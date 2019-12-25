آخر تحديث: 2019-12-25 12:50:57
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قداديس وصلوات الميلاد المجيد في الكنائس ودور العبادة

التصنيفات: آخر الأخبار,محليات

دمشق

حمص

الحسكة

اللاذقية

حلب

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التصنيفات: آخر الأخبار,محليات

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