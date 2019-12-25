17 شهيداً حصيلة جديدة لضحايا مجزرة العدوان السعودي في صعدة
ارتفع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات العدوان السعودي في محافظة صعدة اليمنية إلى 17 شهيدا.
وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن عدد الشهداء جراء القصف الصاروخي الذي شنته قوات العدوان السعودي على سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة أمس ارتفع الى 17 بينهم خمسة يمنيين و12 مهاجرا إفريقيا إضافة إلى إصابة آخرين.
وكانت حصيلة سابقة للمجزرة أشارت إلى استشهاد 3 مواطنين يمنيين واثنين من المهاجرين الأفارقة وإصابة قرابة 15 آخرين.
وفي محافظة الحديدة استهدفت قوى العدوان بأسلحتها الرشاشة مناطق متفرقة بشارع ال50 والأحياء السكنية في 7 يوليو ومنطقة كيلو 16 بينما وقعت أضرار كبيرة في منازل المواطنين بمدينة الدريهمي المحاصرة نتيجة قصفها بالمدفعية الثقيلة.
كما استهدفت قوى العدوان بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة قريتي الدحفش والشجن في أطراف مدينة الدريهمي ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا.
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