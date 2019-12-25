الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 درجات

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي قطبي المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو غائما جزئيا الى غائم ماطر فوق معظم المناطق ويكون الهطل غزيرا فوق المناطق الساحلية والجنوبية الغربية وثلجيا على الارتفاعات التي تزيد على 1400 متر وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة الى شديدة في معظم المناطق وجنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة الى شديدة أحيانا مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة والبحر عالي ارتفاع الموج.

وغدا توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو غائما ماطرا على فترات والهطل غزيرا في المناطق الغربية والجنوبية كما يتدنى مستوى الهطول الثلجي ليصل إلى 1200 متر خلال ساعات الليل وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة في معظم المناطق وخاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والمرتفعات الساحلية حيث تتجاوز سرعتها 75 كم /سا وجنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة الى شديدة أحيانا في المنطقة الشرقية والجزيرة والبحر عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

الأربعاء الخميس الجمعة دمشق 10/4 9/4 9/2 القنيطرة 10/3 9/2 9/صفر درعا 12/5 11/5 11/3 السويداء 10/5 9/4 9/3 حمص 13/4 12/4 11/3 حماة 14/6 13/4 12/3 الحسكة 14/4 11/3 10/2 اللاذقية 16/11 15/10 13/10 طرطوس 15/12 14/11 13/11 حلب 9/4 8/3 7/3 ادلب 10/5 9/4 7/3 دير الزور 17/5 12/5 13/5 الرقة 14/5 10/5 11/4

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