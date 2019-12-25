آخر تحديث: 2019-12-25 10:38:28
شريط الأخبار

مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الجيش العربي السوري اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في كفر كار والزراعة والسفيرة وباشكوي بريف حلب من الساعة 9.00 وحتى الساعة 14.00

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة
عدد القراءات: 142

التصنيفات: آخر الأخبار

مقالات ذات صلة

Comments are closed