آخر تحديث: 2019-12-25 10:38:28
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قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم في كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس في باب توما بدمشق

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التصنيفات: آخر الأخبار

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