بوتين: لن نرضى بالتعادل مع الغرب في نوعية الأسلحة

تشرين – رصد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية يجب أن تتفوق على مثيلاتها الغربية من حيث النوعية، مضيفاً: إن التعادل لا يمكن أن يرضينا.

وقال بوتين خلال اجتماع موسع بوزارة الدفاع في موسكو أمس: إذا أردنا أن ننتصر، فيجب أن تكون معداتنا أفضل من النماذج العالمية. هذه ليست لعبة شطرنج، حتى يمكن أن نرضى بالتعادل. الأمر يتعلق بالنظام العسكري للدولة. وذكر أن المنظومة الصاروخية فرط الصوتية «أفانغارد» بدأت تدخل في تسليح القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية، مضيفاً: إن قواتنا النووية والأسطول البحري أظهرت قدراتها المتنامية خلال التدريبات.

«روسيا اليوم»

..و مجلة أمريكية: الطوربيدات الروسية يمكنهـا قلـب مـوازين الحــرب البحريــة

تشرين – رصد

قالت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية: إن أمريكا ليس لديها سلاح مضاد للطوربيدات فائقة السرعة، التي تعمل بتقنية «التكهف الفائق»، مضيفة: إن الغواصات الروسية، هي الغواصات الوحيدة في العالم، التي يتم تسليحها بطوربيدات «التكهف الفائق»، التي تصل سرعتها إلى 6 أضعاف سرعة الجيل السابق من الطوربيدات.

وبحسب المجلة، فإن روسيا يمكنها قلب موازين الحرب البحرية رأساً على عقب، بهذا النوع من الطوربيدات، الذي لم تفلح جهود خصوم روسيا في تصنيع سلاح دفاعي يحمي سفنهم من خطره.

«سبوتنيك»

ترامب يتدخل لوقف العقوبات على تركيا

تشرين- رصد:

قال تقرير أمريكي: إن الرئيس دونالد ترامب، يحاول مرة أخرى التدخل لوقف العقوبات التي أقرّها مجلس الشيوخ الأمريكي على تركيا على خلفية حصولها على منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس400».

وأوضحت صحيفة «ديلي بست» الأمريكية أن إدارة ترامب أعدت تقريرًا من سبع صفحات وأرسلته إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، لمنع تطبيق العقوبات على تركيا على خلفية حصولها على هذه المنظومة.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ترامب تمنع أيضاً توقيع عقوبات على بنك «خلق» الحكومي التركي، المتورّط في وقائع غسيل أموال عبر الأنظمة المصرفية الأمريكية.

«ديلي بست»

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