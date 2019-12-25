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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 28 ربيع الآخر 1441 الموافق لـ 25 كانون الأول 2019
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قوات الاحتلال التركي تنقل 100 إرهابي من ريف الحسكة الشمالي إلى إدلب
المعلم: علاقات سورية مع روسيا متجذرة.. واشنطن تستخدم "داعش" شماعة لاستمرار احتلالها آبار النفط السورية
يوجال: ممارسات تركيا تجاه سورية مناقضة للقوانين الدولية
شخصيات عراقية: القوات الأميركية تعيدُ إنتاج "داعش" في العراق
القيادة العامة للجيش: تطهير ما يزيد على 320 كم2 وطرد الإرهابيين منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية بريف إدلب
مجزرة جديدة للعدوان السعودي في صعدة ضحاياها مدنيون يمنيون وأفارقة
بتكليف من الرئيس الأسد… القائم بأعمال سفارة سورية في عمان يزور المطران حنا للاطمئنان على صحته
مجلس النواب العراقي يوافق على قانون جديد للانتخابات
البطريرك يونان يدعو لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على السوريين
جهانغيري: مخططات واشنطن لاستهداف الاقتصاد الإيراني باءت بالفشل
استشهاد طفل يمني وإصابة آخر بقصف للعدوان السعودي في الجوف
بوتين: القوات الروسية لعبت دوراً مهماً بالحرب على الإرهاب في سورية
كالامارد تحذر من الإفلات من العقاب في قضية مقتل خاشقجي
كاميرا "سانا" ترصد قتلى الإرهابيين وعرباتهم المدمرة في بلدة التح
إسقاط طائرة مسيرة للإرهابيين في أجواء السقيلبية