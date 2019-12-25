«الحراكُ الشعبي».. وأزمة تدبير الشّعار المطلبي

إدريس هاني:

نحن اليوم في مخاض، مخاض عسير، حيث تخرج المبادرة من الإرادات، وتتمخض البنى لتنتج مخرجات أزمة ومدخلات حلّ…الأقنعة لا تخفي مسار لعبة الأمم. يستطيع «ربيع» الأعراب الإطاحة بمن في بطونهم عجين لعبة الأمم، يستطيع التدخّل الخارجي أن يطيح بالأكواخ السياسية التي تهزّها الرّيح، لكن ماذا يفعل مع بيئة الربيع المُمانع الذي أطاح بمخرجات «ربيع» الأعراب حين قضم سُلالة الإرهاب الملونة؟

هناك فساد عريض في كل بقاع العالم، لكن قاعدة الأواني المستطرقة هنا تستهدف مجالاً محدداً من سوكري (العاصمة البوليفية) حتّى هونغ كونغ (الصين) مروراً «بالشرق الأوسط»، وتستثنى البقية بصورة منهجية لافتة للنّظر.

من يقرأ يوميات لعبة الأمم يدرك أنّ اللعبة تحصد نتائجها، وسياسة الإرغام ما زالت مستمرة تتكامل عناصرها: حصار استعجالي ثم ركوب معاناة الشعوب وتفجير المجتمع والدفع به نحو التدمير الذّاتي والعدمية والفوضى، وسيكون جزء من الضغط ركوب الحدث والدخول على تفاصيله، فمن يميل إلى العنف داخل «الحراك الشعبي» هو من لا يريد حقوقاً ولا يهمه مجتمع ولا ينضبط بقائمة المطالب، بل هو يسعى إلى التّأزيم، قضية لا تخفى على خبير ولا يمكن أن نمارس الانتفاض مقنّعين، كما المثل المغربي الذي يقول: «المرأة التي تريد أن ترقص لا تخفي وجهها».. فالحراك المشروع يحتاج إلى فرسان ونبلاء، والأقنعة كالقنّاصة جزء من صناعة الفوضى واختطاف الحراكات، ولكنها تستثمر في الميل اللّعبي للشّباب.

الثورة هي قبل كلّ شيء ثورة ضدّ الشوفينية وضدّ الإمبريالية ورموزها.. في العراق كنّا ننتظر انتفاضة كبرى على الإمبريالية ومحاورها، لكن في كل مرّة تتجه الانتفاضات بقوة الاختراق نحو الأهداف الخطأ، حين يفقد الشارع القدرة على السيطرة على شعاراته وعلى الفرز بين الفئات المطالبة بالحقوق والفئات الهادفة للتخريب، وحين يصعب على الدولة نفسها السيطرة على الأزمة ويصبح «الأمن مقابل المجتمع» في وضعية هيستيريا.. هنا نعلن أنّ الحراك برسم المطالب قد فشل، والذي أفشله هم من خلطوا بين ما هو مطلبي وما هو شوفيني ثأري.

إن كان صُنّاع الفوضى يعتقدون أنّهم بحرق قنصلية إيرانية أو استهداف رموز ومؤسسات روحية سيحلّون مشكلة العراق فهم بهذا يعطون دليلاً على أنّهم غير معنيين بالحلّ.. وإن كانوا يعتقدون أنّ الحلّ يكمن في بدائل الثأر القديم فهم واهمون جدّاً..، فمن كان يُناصر قتل الإنسان العراقي خلال حقب الموت الجماعي، في زمن الإرهاب الظلامي منذ الزرقاوي حتى «داعش» لا حقّ له أن يبكي العراق اليوم، فالممجدون والمخترقون لانتفاضة الشباب هم أنفسهم قتلة الإنسان العراقي الذين استكثروا عليه الانتفاض في أزمنة الالتباس.. ما الذي أعاد «الحنّية» إلى قلوب أعداء الشعب العراقي الذين صفقوا لمجزرة «سبايكر» ووضعوا قنواتهم في خدمة هدف تخريب النسيج الاجتماعي العراقي؟

تكمن المغالطة هنا في «الطّاباج» حول الكلّي، بينما يكمن الشيطان ويجري في التفاصيل..(الطاباج هو الطرق على الأواني المنزلية، وهو شكل احتجاجي منتشر في دول أمريكا اللاتينية).. ففي نهاية المطاف الذي سينجح هو جزء من مطالب الشعب العراقي، أمّا المتسربون بين سطور مطالبه فسيطلع عليهم النهار متلبسين، وسيفشلون في تمرير مشروعهم التخريبي لمصلحة الإمبريالية ومحاورها التي تستهدف العراق في الليل والنهار.. إنّ ركوب الثورات بات علماً وكذلك نحن بصدد تطوير علم مضاد، علم تفكيك صور وأساليب التّدخّل، لأنّ الأجيال القادمة من الحروب تقوم على تفجير البنية الجماعية والإخضاع والأساليب الناعمة تفادياً لتكاليف الحروب.

تختفي من داخل الحراك شعارات مناهضة لأسماء مفسدين حقيقيين، لأنّ الشرائح التي خرجت للحراك بمطلب اجتماعي جدّي غير معنية سوى بشعاراتها الجادة لكن الفئات المخترقة للحراك تستغل عزوف الشريحة المعنية بملفها المطلبي لتكرس بعض الشعارات المشبوهة التي تُعقّد الاستجابة للمطالب.

ماذا كان سيخسر الحراك لو تفادى قطع الطرقات في لبنان أو التخريب والحرائق في العراق وإيران؟..حتماً كان سيفرض تفاهمات وحواراً واستجابات في حدود ما يسفر عنه الحوار، ثم ماذا عن القوى التي تنخرط في الحراكات وهي تحمل هواجس العهد السابق وتتماهى مع مطالبه السياسية؟.. تنجح الحراكات المطلبية بقدر ما تستطيع السيطرة على عناوينها المطلبية وعلى جمهورها والشارع الذي تحتج فيه، وهي – أي الحراكات ككلّ- مشروع قد ينجح وقد يفشل، وهي مطالبة بتعزيز ديناميتها المطلبية وتأمين نظافة منطلقاتها وبألا تكون أداة لتصفية حسابات سياسية.

لم يعد هناك اليوم ما يخفى، فالجهات المعنية بتفجير المجتمعات تعبّر عن سياساتها، ولسنا في حاجة إلى مزيد من تحليل الحالة المزرية لهذا النوع من الاستعمال، لقد أصبح كل حراك فاشل دعوة غير مباشرة للتدخّل الذي يأخذ أكثر من وسيلة: قانونية، لعبية، تدريبية، تمويلية. إن الاستثمار في غضب العراقيين واقع منذ الاحتلال حتى اليوم، واختراقه كاختراق أي مجتمع آخر هو قضية لا تتطلّب جهداً سحريّاً، فالمجتمع العراقي والمجتمع اللبناني مخترقان بنسبة كبيرة، وبنياتهما غير قادرة على احتواء الاختراق، فلقد كان «داعش» نتاجاً لهذا الاختراق المزمن، ولا شكّ في أنّ الشعب أيضاً تعب من الظلم ومن التهميش ومن البرامج الفاشلة ومن غياب العدالة، وطبيعي أن ينتفض وربما في حالة عرائه وعدم الاستجابات المقنعة سيسقط قسم منه أيضاً في لعبة التخريب (والقناعات في مثل هذه الحالة تعبّر عن نفسها بعنف رمزي ومادّي) إنّها أيضاً آثار السياسات الخاطئة والسّباق على طريق تقاسم النفوذ السياسي.

في العراق، يجب عدم الإصغاء لهذا العويل السياسي التناقضي الذي تفجره الشعارات المتنابذة، لأنّ الشارع عار جدّاً ومأزوم، والهوامش تعاني في بلد غنيّ والشباب في حالة انفجار غريزي وانهيار عصبي وفقدان الثقة نتيجة تكرار الأخطاء، فالكل منخرط في هذه الأزمة التي هي منتوج تاريخي لزمن الأخطاء السياسية ولتدابير الاحتلال ولقدر الجيوبوليتيكيا.

لا شيء هنا قابل للتبسيط والاختزال، لكن اهتزازات مثل هذه تقوّي المناعة وتمنح الخيارات الصعبة المزيد من فرص الانتصار، فما يحصل اليوم هو خليط من الأزمات: أزمة سياسات، أزمة خيارات، أزمة إقليم، أزمة مجتمعات، أزمة وعي، وداخل هذا التعقيد تنشأ بيئة حاضنة للتناقضات القاتلة. فالمجتمعات دائماً محتقنة ودور الطلائع المستنيرة هو الحؤول دون انتحار الحراكات في أساليب ثأرية حفاظاً على مطالب المجتمعات العادلة.. إنّها معركة تاريخية يزيد الزّيف من تعقيدها، هناك فئات تحتل الفضاء العام، وهناك ذئاب منظّمة تحتل الحراك وتتمترس بمطالبه.

*كاتب من المغرب

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