صلواتنا وشموعنا لعام جديد يَرْفل محبة وأمناً وسلاماً

رنا بغدان:

لأنه الميلاد.. مجدٌ في السماء وسلامٌ على الأرض ومسرةٌ في الناس، كانت دمشق لائقة بأن تكون عاصمة له واستحقت سورية أن تحتضن أفراحه ومسراته بكل أطيافها، وحُقّ لها أن تزدهي وتزدان بأنواره وضيائه لتظهر على امتداد أرضها بأبهى حلّة موحدة بأشجار الميلاد المتوجة بعلم الوطن.. أشجار باسقة أعلنت انتماءها لهذه الأرض التي امتدت جذورها فيها واسترسلت في ثباتها وتجذّرها وتأصّلها، وحُقّ لكل سوري فيها أن يصدح بزغاريد النصر المُظفّر عند استقبال شهدائنا صانعي الفرح وغارسي الأمل والتفاؤل الذين سكنوا السماء بولادتهم الجديدة فأمسكوا بنجومها لتسطع في الأرض غارزة البشرى في القلوب والبريق في العيون.. أرواح حرصت على استقبال المولود بدمائها لتكون نبراساً وأملاً للقادم الأجمل من الأيام بهمة بواسلنا الأشاوس الساهرين على أمن الوطن بقيادة رئيسنا المفدى بشار الأسد.. فكل عام والوطن وقائده وشعبه بألف خير.. وسنة مباركة مزنرة بانتصارات الوطن بكل كبرياء.

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