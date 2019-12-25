«فيه كانت الحياة.. والحياة كانت نور الناس»

توجه قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني كريم بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس- الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع بمعايدة ميلادية قال فيها:

ولد يسوع ليعود الرجاء إلى عالمنا ويكون «المجد لله في العلى، وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر».

عالم اليوم مليء بالخوف والقلق، فالحق يُقاوم، والصدق والأمانة يُحاربان، وينجذب الإنسان إلى الهلاك عندما يجد أمامه المغريات التي تصعب مقاومتها، والخطيئة التي تُعرض أمامه متنكرة بثوب الفضيلة أو الحرية.. ما أظلم عالمنا هذا حيث يسكن الظلم والشر والإلحاد والموت.. ورغم ذلك لا نخاف، بل نثق أن الخالق يُضيء لنا الظلمة وبنوره نرى النور، فلننتهز الفرصة ونتأمل معاني عيد الميلاد في الرجاء والسلام.. والخلاص.

لقد طالت معاناة أبناء مشرقنا بسبب ما خلّفته الحروب من دمار وتردٍّ للأوضاع الاقتصادية التي تؤثّر على الحياة اليومية للمواطنين، نتوجّه بصلواتنا اليوم إلى الله طالبين منه أن يشرق نورُه في وسط هذه الظلمة ويَحلّ السلامُ في بلادنا ويعود الأمنُ والاستقرار إليها، وإذ يملأ رجاء الميلاد قلوبنا، نكرّر مناداتنا لأصحاب الشأن والقرار أن يعملوا ما بوسعهم من أجل عودة مطراني حلب المخطوفين بولس يازجي ومار غريغوريوس يوحنا إبراهيم، آملين أن نفرح جميعاً بعودتهما ونحتفل معهما بعيد الميلاد وبكلّ الأعياد.

ختاماً، نتقدّم منكم بالتهاني القلبية بمناسبة عيدَي الميلاد المجيد ورأس السنة. ونصلّي أن يكون العام الجديد 2020 مليئاً بالرجاء وأن يُنعِم الله على الجميع بالأمن والطمأنينة والصحة والنجاح.

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