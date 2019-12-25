نزوح لإعادة البشرية إلى موطنها الأصلي وهو السماء

توجه سيادة الميتروبوليت نقولا أنتيبا النائب البطريركي العام في دمشق لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك بكلمة معايدة خاصة ل«تشرين» قال فيها:

إن الميلاد محطة مهمة خاصة في هذه الأيام التي نتكلم فيها عن النازحين لنفكر كيف أن يسوع ولد ليكون مع الناس الذين أحبهم، وأراد أن يعيد البشرية إلى مكانها الأصلي وهو السماء، وما هذا إلا تعبير عن حب عميق كامل وتام، وهو بالوقت ذاته سرور عظيم يعطي الفرح، فالعيد لا معنى له من دون الفرح والسرور.

لقد أفاض علينا الله بالمحبة الخلاص، خلاص البشر من الفساد والخطيئة. وفي هذا الميلاد المجيد نشكر الله على الأمان والاستقرار الذي وصلنا له وعاد إلى بلادنا بفضل رجال الجيش العربي السوري البواسل تحت مظلة الشاب العظيم القبطان الذي ما ترك سفينته الدكتور بشار الأسد مع أبناء الوطن الذين وضعوا أيديهم بأيدي بعضهم ليجعلوا من الوطن نبراساً ومنارة للكل يعمّه الفرح والسرور والسلام.

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